Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение о нормативных показателях достаточности собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Документ принят в целях повышения финансовой устойчивости компаний и усиления конкурентоспособности сектора.

Согласно постановлению, утверждены обновленные требования к минимальному уставному капиталу организаций, работающих на рынке ценных бумаг.

Установлены нижеследующие переходные нормы.

Инвестиционные доверительные управляющие:

до 1 января 2027 года — 10 миллионов сомов;

до 1 января 2028 года — 15 миллионов сомов.

Дилеры:

до 1 января 2027 года — 3 миллиона сомов;

до 1 января 2028 года — 5 миллионов сомов.

Регистраторы (реестродержатели):

до 1 января 2027 года — 4 миллиона сомов;

до 1 января 2028 года — 6 миллионов сомов.

Инвестиционные фонды:

– до 1 января 2027 года — 2 миллиона сомов;

– до 1 января 2028 года — 3 миллиона сомов.

Постановление также признает утратившими силу ряд прежних нормативных актов правительства 2011–2023 годов, регулирующих капитализацию профучастников рынка ценных бумаг.

Документ вступает в силу через семь дней.