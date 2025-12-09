18:26
Экономика

Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение о нормативных показателях достаточности собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Документ принят в целях повышения финансовой устойчивости компаний и усиления конкурентоспособности сектора. 

Согласно постановлению, утверждены обновленные требования к минимальному уставному капиталу организаций, работающих на рынке ценных бумаг.

Установлены нижеследующие переходные нормы.

Инвестиционные доверительные управляющие:

  • до 1 января 2027 года — 10 миллионов сомов;
  • до 1 января 2028 года — 15 миллионов сомов.

Дилеры:

  • до 1 января 2027 года — 3 миллиона  сомов;
  • до 1 января 2028 года — 5 миллионов сомов.

Регистраторы (реестродержатели):

  • до 1 января 2027 года — 4 миллиона сомов;
  • до 1 января 2028 года — 6 миллионов сомов.

Инвестиционные фонды:

– до 1 января 2027 года — 2 миллиона сомов;
– до 1 января 2028 года — 3 миллиона сомов.

Постановление также признает утратившими силу ряд прежних нормативных актов правительства 2011–2023 годов, регулирующих капитализацию профучастников рынка ценных бумаг.

Документ вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353934/
просмотров: 217

