Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение о нормативных показателях достаточности собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Документ принят в целях повышения финансовой устойчивости компаний и усиления конкурентоспособности сектора.
Согласно постановлению, утверждены обновленные требования к минимальному уставному капиталу организаций, работающих на рынке ценных бумаг.
Установлены нижеследующие переходные нормы.
Инвестиционные доверительные управляющие:
- до 1 января 2027 года — 10 миллионов сомов;
- до 1 января 2028 года — 15 миллионов сомов.
Дилеры:
- до 1 января 2027 года — 3 миллиона сомов;
- до 1 января 2028 года — 5 миллионов сомов.
Регистраторы (реестродержатели):
- до 1 января 2027 года — 4 миллиона сомов;
- до 1 января 2028 года — 6 миллионов сомов.
Инвестиционные фонды:
– до 1 января 2027 года — 2 миллиона сомов;
– до 1 января 2028 года — 3 миллиона сомов.
Постановление также признает утратившими силу ряд прежних нормативных актов правительства 2011–2023 годов, регулирующих капитализацию профучастников рынка ценных бумаг.
Документ вступает в силу через семь дней.