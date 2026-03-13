Внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда

Фото из интернета. Во внешней торговли у Кыргызстана по-прежнему серьезный разрыв между объемами экспорта и импорта

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе 2026 года составил $1 миллиард 52,9 миллиона. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем 2025-го показатель вырос на 2 процента.

Резкое падение экспорта

Как и в прошлом году, в январе 2026 года отмечено заметное сокращение экспортных поставок на 20,3 процента. Их объем составил всего $126,8 миллиона.

Импорт вырос на 6,1 процента, достигнув $926,1 миллиона.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 88 процентов от всего товарооборота.

Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Что влияет на снижение экспорта

С начала 2026 года кабинет министров Кыргызстана вновь ввел запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности лома, макулатуры отходов бумаги, сельскохозяйственных животных.

Кроме того, после изменения правил в России у наших экспортеров, включая швейников, возникли проблемы с поставками продукции в РФ. Власти Кыргызстана в феврале объявили, что часть проблем в этой сфере удалось решить.

Торговля со странами ЕАЭС

В торговле со странами Евразийского экономического союза ситуация лучше. Товарооборот с государствами ЕАЭС в январе 2026 году составил $396,8 миллиона, что на 11,3 процента больше показателя января 2024-го. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:

экспорт в страны союза снизился на 15,7 процента (всего $1 миллиард 152 миллиона);

импортные поступления выросли на 17,8 процента ($4 миллиарда 772,1 миллиона).

В общем товарообороте республики на взаимную торговлю со странами ЕАЭС пришлось 37,7 процента, в экспорте — 45,4 процента, импорте — 36,6 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики внутри объединения пришлась на Россию (68,6 процента) и Казахстан (29 процентов).