Южный путь через Каспий: первые грузы из России в Кыргызстан доставили успешно

Первые тестовые партии грузов, отправленные по Южному маршруту из России в Кыргызстан через Каспийское море, достигли пунктов назначения. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, комментируя результаты запуска альтернативного транспортного коридора.

Карта Южного транспортного коридора через Каспийское море и страны Центральной Азии

Грузы следуют из порта Астрахани (Россия) через Каспийское море в порт Туркменбаши (Туркменистан), затем по территориям Туркменистана и Узбекистана в Кыргызстан.

Власти КР рассматривают это направление как перспективное для снижения зависимости от транзита через территорию Казахстана.

Традиционный путь через РК сохранит лидерство для поставок из Сибири, Урала и Дальнего Востока, тогда как Южный коридор ориентирован на европейскую часть России.

Первый заместитель председателя кабмина подчеркнул, что стороны ведут активные переговоры для ускоренного развития этого направления. Успешные пробные рейсы подтверждают техническую готовность инфраструктуры портов и железных дорог к регулярному сообщению.

Развитие новых транспортных коридоров напрямую влияет на макроэкономические показатели республики. Основными драйверами роста экономики Кыргызстана выступают сфера услуг и торговля, которые требуют стабильной логистики.

Снижение логистических издержек за счет альтернативных путей позволит отечественным предприятиям эффективнее продвигать продукцию на внешние рынки, о чем ранее заявляли в Министерстве экономики и коммерции.