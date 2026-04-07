15:23
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Экономика

Южный путь через Каспий: первые грузы из России в Кыргызстан доставили успешно

Первые тестовые партии грузов, отправленные по Южному маршруту из России в Кыргызстан через Каспийское море, достигли пунктов назначения. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев, комментируя результаты запуска альтернативного транспортного коридора.

Sputnik
Карта Южного транспортного коридора через Каспийское море и страны Центральной Азии

Грузы следуют из порта Астрахани (Россия) через Каспийское море в порт Туркменбаши (Туркменистан), затем по территориям Туркменистана и Узбекистана в Кыргызстан.

Власти КР рассматривают это направление как перспективное для снижения зависимости от транзита через территорию Казахстана.

Традиционный путь через РК сохранит лидерство для поставок из Сибири, Урала и Дальнего Востока, тогда как Южный коридор ориентирован на европейскую часть России.

кабинета министров КР
Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев

Первый заместитель председателя кабмина подчеркнул, что стороны ведут активные переговоры для ускоренного развития этого направления. Успешные пробные рейсы подтверждают техническую готовность инфраструктуры портов и железных дорог к регулярному сообщению.

Развитие новых транспортных коридоров напрямую влияет на макроэкономические показатели республики. Основными драйверами роста экономики Кыргызстана выступают сфера услуг и торговля, которые требуют стабильной логистики.

Снижение логистических издержек за счет альтернативных путей позволит отечественным предприятиям эффективнее продвигать продукцию на внешние рынки, о чем ранее заявляли в Министерстве экономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369303/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
КР укрепляет позиции в безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Закрытие Ормузского пролива может охватить всю мировую экономику — ЮНКТАД
Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента
Атака на Иран. Арабский регион может потерять до $194 миллиардов
Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов
Энергоносители и зерно: Кыргызстан закрывает внутренний дефицит за счет СНГ
В ООН создают целевую группу для обеспечения поставок через Ормузский пролив
Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 процента импорта
Рост экономики и рабочие места в регионах. Глава кабмина о планах до 2030 года
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
7 апреля, вторник
15:17
В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступл...
15:07
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей
15:05
Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
15:03
Чиновников освободят от визитов в Жогорку Кенеше. Они будут участвовать онлайн
14:58
Семейное насилие. В 2025 году возбуждено 656 уголовных дел