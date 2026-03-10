Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119.

Вчера цена Brent на бирже превышала $119 за баррель. Стоимость российской нефти приближалась к отметке в $120 впервые с 17 июня 2022 года.

Резкий рост цен произошел из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который Корпус стражей исламской революции фактически блокировал, пообещав бомбить любое зашедшее судно.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль сломили Иран и война почти что закончена. Также он объявил о том, что Вашингтон собирается отменить санкции, связанные с нефтяным сектором, чтобы сдержать рост на нефть.