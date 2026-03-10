10:33
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119.

Вчера цена Brent на бирже превышала $119 за баррель. Стоимость российской нефти приближалась к отметке в $120 впервые с 17 июня 2022 года.

Резкий рост цен произошел из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который Корпус стражей исламской революции фактически блокировал, пообещав бомбить любое зашедшее судно.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль сломили Иран и война почти что закончена. Также он объявил о том, что Вашингтон собирается отменить санкции, связанные с нефтяным сектором, чтобы сдержать рост на нефть.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365240/
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Сигнал SOS от футболисток и баллистическая ракета по Турции
Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину: что обсуждали
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран
Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года
Атака на Иран. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения
Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года
Атака на Иран. Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ, прошли кислотные дожди
Теперь официально. Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана
Популярные новости
Тенге заметно вырос, рубль и&nbsp;доллар обновили минимумы месяца. Курс на&nbsp;6&nbsp;марта Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с&nbsp;начала 2026 года Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
В&nbsp;Кыргызстане возможен постепенный рост цен на&nbsp;топливо из-за ситуации в&nbsp;мире В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
Проект экологического города Асмана снова будет презентован в&nbsp;Китае Проект экологического города Асмана снова будет презентован в Китае
Бизнес
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
10 марта, вторник
10:30
В Бишкеке полгектара сельхозземли перевели под строительство многоэтажек В Бишкеке полгектара сельхозземли перевели под строител...
10:28
Облегчить выезд несовершеннолетних детей из Кыргызстана предлагает депутат
10:21
Кыргызстану пора признать киберспорт — Дастан Бекешев
10:21
Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане поделился Саидикрам Ниязходжаев
10:20
Кабмин утвердил программу обучения для молодых родителей