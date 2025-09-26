14:26
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок работы совета по управлению специальной финансовой инвестиционной зоной «Тамчи», имеющей особый правовой режим и статус. Соответствующее постановление принято во исполнение Закона «Об особой правовой зоне Тамчи».

Согласно документу:

  • утвержден состав и порядок деятельности совета;
  • министерствам, госкомитетам, административным ведомствам и местным госадминистрациям поручено оказывать содействие в его работе;
  • контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
