Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок работы совета по управлению специальной финансовой инвестиционной зоной «Тамчи», имеющей особый правовой режим и статус. Соответствующее постановление принято во исполнение Закона «Об особой правовой зоне Тамчи».
Согласно документу:
- утвержден состав и порядок деятельности совета;
- министерствам, госкомитетам, административным ведомствам и местным госадминистрациям поручено оказывать содействие в его работе;
- контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.