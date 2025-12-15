Инвестзона «Тамчи»: кабмин ускоряет запуск особого режима и центра споров

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное реализации Закона КР «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом».

Как отмечено на совещании, закон принят во исполнение указа президента о создании на территории Иссык-Кульской области специальной инвестиционной территории с особым правовым режимом и независимого международного центра по урегулированию споров с применением английского права. В рамках его реализации утверждена дорожная карта по разработке подзаконных нормативных правовых актов.

Фото кабмина

Участники заседания обсудили меры по ускорению практической реализации закона, а также возникающие проблемы и пути их совместного решения. По итогам совещания даны протокольные поручения профильным государственным органам.

Кроме того, министр юстиции Аяз Баетов совместно с консультантами по английскому праву представил презентацию о создании в Кыргызстане независимого международного центра по урегулированию споров, порядке его функционирования, а также целях и перспективах деятельности.

Отмечено, что создание специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» направлено на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики и формирование благоприятных правовых и экономических условий для деятельности инвесторов, включая иностранных.