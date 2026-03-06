Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE продолжает свой рост

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5 процентов. А цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX прибавляет более 8 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на полночь по бишкекскому времени, стоимость Brent росла на 5,26 процента, до $85,68 за баррель, WTI — на 8,49 процента, поднимаясь до $81 за баррель впервые с 19 июля 2024 года.

К 0.32 6 марта фьючерс на Brent торговался на уровне $85,49 за баррель (+5,02 процента), а стоимость WTI поднималась на 7,94 процента — до $80,59 за баррель.

Ранее аналитики прогнозировали резкий скачок стоимости нефти. Основной причиной подорожания называлась блокировка Ормузского пролива.