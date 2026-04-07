В Службе антимонопольного регулирования КР рассказали о ситуации с ценами

Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана провела очередной мониторинг цен на социально значимые товары и рассказала о ситуации.

По данным пресс-службы ведомства, с 25 марта по 3 апреля в стране отмечалась стабильность стоимости основных социально значимых товаров.

При этом зафиксирован сезонный рост цен на сахар (0,5 процента) и морковь (1,4 процента).

Стоимость куриных яиц снизилась на 3,3 процента, лука — на 2,3 процента и риса — на 0,4 процента.

По другим продуктам цены не изменились либо изменились незначительно.

Мониторинг также показал, что средняя стоимость подсолнечного масла составляет 159,7 сома за литр. Цена на муку пшеничную первого сорта составляет 34,9 сома за килограмм.

На рынке мясной продукции говядина реализуется в среднем по 706,3 сома за килограмм, баранина — по 711,3 сома за килограмм.

Напомним, до 2 мая 2026 года в республике введено временное государственное регулирование цен на мясо.

Средняя стоимость бензина Аи-92 составляет 75,4 сома за литр, дизельного топлива — 80,2 сома за литр.