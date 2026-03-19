Экономика

Цена нефти Brent поднялась до $112 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE сегодня торговалась выше отметки $112 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такой цены нефть Brent достигла впервые с 9 марта 2025-го.

По состоянию на 2.50 по бишкекскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 7,47 процента относительно предыдущего закрытия — до $112,15 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 3,78 процента.

Рынки продолжают реагировать на эскалацию на Ближнем Востоке. Ранее власти Ирана предупреждали, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам в ИРИ.
