Экономика

Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента

В Кыргызстане в феврале 2026 года цены на мясную продукцию снизились на 5,1 процента, несмотря на рост мировых цен. Такие данные содержатся в анализе Министерства экономики и коммерции динамики потребительских цен.

Отмечается, что вклад снижения цен на мясо и мясную продукцию в общий уровень инфляции составил минус 0,7 процентного пункта.

На мировом рынке в конце зимы 2026 года зафиксирован рост цен. Индекс цен на мясо Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОО (ФАО) увеличился на 0,8 процента — цены на баранину достигли исторического максимума, говядина подорожала на фоне высокого импортного спроса со стороны Китая и США. Небольшой рост также показали цены на свинину и мясо птицы.

Снижение цен на внутреннем рынке КР связано с введением временного государственного регулирования, уточнили специалисты Минэкономики. Меры приняты в целях сдерживания инфляционного давления на внутреннем рынке.
Материалы по теме
Это рынок. В Минводсельпроме признают, что цены на мясо нельзя отрегулировать
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Когда нормализуется ситуация с яйцами, рассказал представитель Минводсельпрома
В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке
Прогноз мировых цен на золото повышен из-за геополитической напряженности
У Нацбанка есть инструменты для сглаживания резких колебаний цен — специалист
Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках
О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года
Популярные новости
Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;марта Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на 18 марта
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
22 марта, воскресенье
11:09
В Оше бишкекчанин сбил сотрудницу «Тазалыка», она погибла В Оше бишкекчанин сбил сотрудницу «Тазалыка», она погиб...
11:09
Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента
10:57
Очередной блэкаут зафиксирован на Кубе
10:29
Атака на Иран. США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе
10:00
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
21 марта, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:35
Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro