Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента

В Кыргызстане в феврале 2026 года цены на мясную продукцию снизились на 5,1 процента, несмотря на рост мировых цен. Такие данные содержатся в анализе Министерства экономики и коммерции динамики потребительских цен.

Отмечается, что вклад снижения цен на мясо и мясную продукцию в общий уровень инфляции составил минус 0,7 процентного пункта.

На мировом рынке в конце зимы 2026 года зафиксирован рост цен. Индекс цен на мясо Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОО (ФАО) увеличился на 0,8 процента — цены на баранину достигли исторического максимума, говядина подорожала на фоне высокого импортного спроса со стороны Китая и США. Небольшой рост также показали цены на свинину и мясо птицы.

Снижение цен на внутреннем рынке КР связано с введением временного государственного регулирования, уточнили специалисты Минэкономики. Меры приняты в целях сдерживания инфляционного давления на внутреннем рынке.