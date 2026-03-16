Когда нормализуется ситуация с яйцами, рассказал представитель Минводсельпрома

В Кыргызстане повысились оптовые цены, соответственно выросли и розничные — от 130 до 160-170 сомов за десяток. Об этом заявил в эфире «Биринчи радио» заведующий отделом продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев.

«На это повлияло несколько факторов. Во-первых, в 2025 году цены на яйца были достаточно низкими — на уровне себестоимости. Часть небольших фермерских хозяйств вынужденно свернули производство, уменьшили поголовье кур-несушек. Второй фактор — сезонная профилактика заболеваний. После вакцинации яйценоскость снизилась. Но, думаю, в течение полутора-двух месяцев все придет в нормальное русло», — сказал Уран Чекирбаев.

Ранее сообщалось, что на рост цен на куриные яйца также повлияли удорожание кормов, сезонный фактор, рост затрат на логистику и упаковку, наличие цепочки посредников на рынках республики.