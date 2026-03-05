Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса

На фоне кризиса в швейной отрасли оперативный штаб, созданный при Министерстве экономики и коммерции для поддержки отечественных производителей одежды, продолжает свою работу. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров.

По его словам, ситуация с экспортом остается непростой, поэтому сохраняется высокий спрос на информационно-консультационную помощь со стороны швейных предприятий. В связи с этим штаб закрываться не будет.

С 19 ноября 2025 года в штаб обратилась 31 компания, было официально рассмотрено 50 обращений. Кроме того, проведено 13 обучающих семинаров, в которых приняли участие более 740 человек. Для оперативной поддержки экспортеров созданы отраслевые WhatsApp-группы по видам деятельности, в которых на данный момент состоят почти 1,2 тысячи человек.

Все предприниматели, у которых возникают проблемы с отправкой швейных изделий в Россию или вопросы по новым экспортным требованиям, могут обращаться по телефону 0550305305. Оперативный штаб находится в здании Министерства экономики по адресу: город Бишкек, улица Абдумомунова, 207.