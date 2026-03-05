14:08
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Экономика

Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса

На фоне кризиса в швейной отрасли оперативный штаб, созданный при Министерстве экономики и коммерции для поддержки отечественных производителей одежды, продолжает свою работу. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров.

По его словам, ситуация с экспортом остается непростой, поэтому сохраняется высокий спрос на информационно-консультационную помощь со стороны швейных предприятий. В связи с этим штаб закрываться не будет.

С 19 ноября 2025 года в штаб обратилась 31 компания, было официально рассмотрено 50 обращений. Кроме того, проведено 13 обучающих семинаров, в которых приняли участие более 740 человек. Для оперативной поддержки экспортеров созданы отраслевые WhatsApp-группы по видам деятельности, в которых на данный момент состоят почти 1,2 тысячи человек.

Все предприниматели, у которых возникают проблемы с отправкой швейных изделий в Россию или вопросы по новым экспортным требованиям, могут обращаться по телефону 0550305305. Оперативный штаб находится в здании Министерства экономики по адресу: город Бишкек, улица Абдумомунова, 207.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364668/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России
Экспорт в Россию по новым правилам: что важно знать швейникам о системе СПОТ
Таможенная служба заявила о решении проблем швейников, но депутаты не согласны
Кризис в швейной отрасли: Данияр Амангельдиев заявил о решении вопроса
Более 600 новых рабочих мест может появиться на швейной фабрике в городе Ош
В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли
Президент требует немедленных решений для легкой промышленности
Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberries
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Рубль продолжает дешеветь, как и&nbsp;остальные валюты. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Кыргызстан столкнется с&nbsp;ощутимым ростом цен на&nbsp;продукты в&nbsp;2026 году Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
Когда будут сняты ограничения на&nbsp;потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
13:44
Поставки товаров. Прямые переговоры с байерами Кыргызстана проведут в Пскове Поставки товаров. Прямые переговоры с байерами Кыргызст...
13:43
В ЖК предлагают разрешить вывоз детей за рубеж без разрешения второго родителя
13:22
В российском Курске осужденного за наркотики кыргызстанца депортируют на родину
13:18
Выше облаков, крепче льда: женщины, покорившие Кумтор
13:13
Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса