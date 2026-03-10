В швейной отрасли Кыргызстана снизили платежи за работников

В Кыргызстане для предприятий швейной отрасли снизили обязательные платежи за работников. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, ранее основная налоговая нагрузка для швейных цехов была связана не со ставкой единого налога, а с выплатами за работников — подоходным налогом и страховыми взносами. В зависимости от категории работников такие платежи составляли от 5,5 тысячи до 9,5 тысячи сомов.

«Когда нам сказали, что это слишком много, мы объединили все категории в одну и снизили платеж до 2,5 тысячи сомов. Таким образом платежи снижены в три-четыре раза. После этого представители отрасли заявили о готовности работать открыто и показывать работников официально», — сказал Кубанычбек Ысабеков.

Он напомнил: еще в 2022 году для швейной отрасли введена ставка единого налога в размере 0,25 процента, что является самой низкой ставкой для производственного сектора.

По словам чиновника, для других производств ставка значительно выше: при наличных расчетах она составляет 4 процента, при безналичных — 2 процента.

Кроме того, для части малого бизнеса сохранена возможность работать по патенту. Для небольших цехов за 10 швейных машин уплачивается 2 тысячи сомов, за следующие 10 машин — 1 тысяча. При этом оборот по каждому патенту не должен превышать 8 миллионов сомов.

Кубанычбек Ысабеков подчеркнул, что швейная отрасль имеет важное социальное значение, поскольку в ней заняты тысячи человек. По его словам, государство заинтересовано в создании условий для легальной и устойчивой работы бизнеса.