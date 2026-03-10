19:55
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Экономика

В швейной отрасли Кыргызстана снизили платежи за работников

Фото из интернета. В швейной отрасли снизили платежи за работников

В Кыргызстане для предприятий швейной отрасли снизили обязательные платежи за работников. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, ранее основная налоговая нагрузка для швейных цехов была связана не со ставкой единого налога, а с выплатами за работников — подоходным налогом и страховыми взносами. В зависимости от категории работников такие платежи составляли от 5,5 тысячи до 9,5 тысячи сомов.

«Когда нам сказали, что это слишком много, мы объединили все категории в одну и снизили платеж до 2,5 тысячи сомов. Таким образом платежи снижены в три-четыре раза. После этого представители отрасли заявили о готовности работать открыто и показывать работников официально», — сказал Кубанычбек Ысабеков.

Он напомнил: еще в 2022 году для швейной отрасли введена ставка единого налога в размере 0,25 процента, что является самой низкой ставкой для производственного сектора.

По словам чиновника, для других производств ставка значительно выше: при наличных расчетах она составляет 4 процента, при безналичных — 2 процента.

Кроме того, для части малого бизнеса сохранена возможность работать по патенту. Для небольших цехов за 10 швейных машин уплачивается 2 тысячи сомов, за следующие 10 машин — 1 тысяча. При этом оборот по каждому патенту не должен превышать 8 миллионов сомов.

Кубанычбек Ысабеков подчеркнул, что швейная отрасль имеет важное социальное значение, поскольку в ней заняты тысячи человек. По его словам, государство заинтересовано в создании условий для легальной и устойчивой работы бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365380/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Рейтинг налогоплательщика хочет ввести в Кыргызстане ГНС
Незаконный ввоз золота на 1 миллион сомов пресекли в аэропорту города Ош
Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса
Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах
Ювелиры Кыргызстана легализовали изделия на 16,8 миллиарда сомов
ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
ГНС внедрила новую форму ЭСФ для электронной торговли на маркетплейсах
В Чуйской области изъяли почти 22 тысячи пачек контрафактных сигарет
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
Популярные новости
Тенге заметно вырос, рубль и&nbsp;доллар обновили минимумы месяца. Курс на&nbsp;6&nbsp;марта Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с&nbsp;начала 2026 года Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
19:43
Минпросвещения цифровизирует школьное питание в Кыргызстане Минпросвещения цифровизирует школьное питание в Кыргызс...
19:37
В швейной отрасли Кыргызстана снизили платежи за работников
19:24
Форум «Үмүт» — пространство для развития молодого кино
19:03
Мэрия Бишкека ответила на жалобы о поврежденном тротуаре в парке имени Ататюрка
18:51
В Жогорку Кенеше назначен новый руководитель пресс-службы