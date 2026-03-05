Экспорт в Россию по новым правилам: что важно знать швейникам о системе СПОТ

С 1 апреля в тестовом режиме запускается система подтверждения ожидания товара (СПОТ), которая потребует от грузополучателей в России обязательной регистрации документов и внесения обеспечительного платежа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, новая мера вводится правительством Российской Федерации для усиления контроля над товаропотоками внутри Евразийского экономического союза.

Основные требования системы СПОТ:

Наличие документа о получении: получатель товара (резидент РФ) обязан создать специальный документ в системе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Обеспечительный платеж: партнер в России должен внести на специальный счет ФНС сумму, равную косвенным налогам (НДС и акцизы), рассчитанную на основе электронной счет-фактуры.

Сроки: документ должен быть создан, а платеж произведен минимум за два дня до пересечения границы.

QR-код: если у перевозчика при въезде в РФ не будет QR-кода, подтверждающего оплату и регистрацию, мобильные группы развернут груз.

Как отметил Такиров, система начнет работу в тестовом режиме с 1 апреля, а полноценный запуск запланирован на 1 июля. СПОТ коснется почти всех торговых операций, за исключением физических лиц (товары для личного пользования), дипломатических грузов, транзита и крупных налогоплательщиков.

Также, по предварительной информации, исключение составят маркетплейсы.

«Если товар едет в Россию и нет QR-кода, который показывает, что обеспечительный платеж уплачен и был создан документ перевозки, мобильные группы просто развернут груз. Таким образом, товар не сможет пересечь границу. Поэтому мы хотели бы, чтобы все предприниматели со своими торговыми партнерами в РФ тщательно отрабатывали этот момент», — добавил он.