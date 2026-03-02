Таможенная служба заявила о решении проблем швейников, но депутаты не согласны

Все проблемы по транспортировке швейных изделий, произведенных в Кыргызстане, в Россию практически решены, и на данный момент на границе для экспертизы задержаны всего шесть грузовых машин. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной таможенной службы Элнура Мамбетжунушева на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

«По данному вопросу с Федеральной таможенной службой России согласован алгоритм действий. Так, российская сторона будет оперативно информировать Кыргызстан о причинах задержки грузов, а мы будем стараться оперативно решать возникающие вопросы», — заявила она.

Однако инициатор обсуждения, депутат Жумабек Салымбеков, не согласился с этим ответом. По его информации, машины по-прежнему не проходят и проблема остается острой.

Парламентарий подчеркнул, что президент лично взял этот вопрос под контроль и давал поручения, в связи с чем потребовал реального исполнения задач по устранению барьеров.

Швейная отрасль Кыргызстана столкнулась с серьезным кризисом, вызванным резким ужесточением контроля со стороны Российской Федерации на границе с Казахстаном. Сложная ситуация наблюдается еще с сентября: из-за задержек грузов российские заказчики месяцами не получают товар, а кыргызстанские швейные цеха остаются без оплаты за отшитые вещи.