Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах

Владельцам швейных цехов жизненно важно нанять профессионального бухгалтера, так как сегодня все документы и сертификаты выдают исключительно через электронные системы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Центра «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, для корректной работы в цифровых сервисах предпринимателям не обязательно нанимать специалиста в штат — достаточно привлечь профессионала на полставки или на удаленной основе.

Эксперт подчеркнул, что руководители цехов должны сами разбираться в законодательстве и базовых шагах получения разрешительных документов, чтобы избежать нарушений.

Для оформления легальных сертификатов Урмат Такиров рекомендовал обращаться только в аккредитованные органы, такие как Кыргызский центр аккредитации, «Кыргызстандарт» и их территориальные филиалы.

Не нужно бояться задавать вопросы госорганам. Это ваш бизнес, и, чтобы он процветал, все должно быть сделано правильно. Урмат Такиров

Напомним, швейная отрасль Кыргызстана столкнулась с серьезным кризисом, вызванным резким ужесточением контроля со стороны Российской Федерации. Сложная ситуация наблюдается еще с сентября прошлого года.

Минэкономики отчиталось, что на сегодня все проблемы, связанные с поставкой на российские маркетплейсы, урегулированы. А вот экспортерам, работающим по прямым контрактам, придется адаптироваться к новым правилам: с 1 апреля в тестовом режиме запускается система подтверждения ожидания товара (СПОТ), которая потребует от грузополучателей в России обязательной регистрации документов и внесения обеспечительного платежа.