Глава Минэкономики рассказал, как власти помогают работникам швейной отрасли

Как власти помогают работникам швейной отрасли, в эфире «Биринчи радио» рассказал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

Он отметил, что предпринимателям выделяют льготные кредитные средства для поддержки. Финансирование обеспечивают два государственных банка. Общий объем поддержки составляет на сегодня около 1 миллиарда сомов.

По словам главы профильного ведомства, доступ к кредитам имеют компании, работающие официально. «Серый» бизнес, осуществляющий свою деятельность без полного пакета документов, не может расчитывать на поддержку государства.

«Серый бизнес — это предприниматели, которые работают без пакета необходимых документов. В белом списке — это те, кто официально зарегистрирован, платит налоги и работает в соответствии со всеми требованиями законодательства. Такие предприятия сейчас получают кредиты», — пояснил он.

Предприниматели с нулевой отчетностью испытывают сложности при получении финансирования из-за отсутствия деклараций и подтверждающих документов, добавил Бакыт Сыдыков.

В Минэкономики также уточнили, что банки-партнеры работают за счет депозитов граждан, поэтому весьма важна прозрачность заемщиков. Требования к залогам при этом сохраняются, однако рассматриваются меры по упрощению условий кредитования.

Для получения поддержки бизнес должен работать официально, иметь регистрацию и соответствующие разрешительные документы, напомнил чиновник.

Осенью 2025 года сообщалось, что из-за изменений требований в России представители швейной отрасли Кыргызстана столкнулись с рядом проблем.