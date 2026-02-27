Отмену двойного налогообложения согласовали Кыргызстан и Румыния, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, в Бухаресте прошли переговоры официальных делегаций двух стран о заключении соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ принципиально согласован, проинформировали в ведомстве.

Подписание состоится после завершения всех необходимых внутренних процедур, предусмотренных законодательством каждой из сторон.

Соглашение также предусматривает защиту резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения на территории другого договаривающегося государства, меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов и злоупотребления положениями и развитие обмена информацией между компетентными органами двух стран.