Устранение двойного налогообложения. Кыргызстан и Гонконг подписали соглашение

В Министерстве экономики и коммерции в онлайн-формате состоялось подписание соглашения между Кыргызской Республикой и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, основная цель соглашения — устранить двойное налогообложение доходов хозяйствующих субъектов в двух странах, что позволит создать благоприятные условия для развития экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Гонконгом.

Следует отметить, что соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются как один из эффективных инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику КР, отметили в министерстве.

Кроме того, документ направлен на обеспечение защиты резидентов одного государства от дискриминационного налогообложения на территории другого, предотвращение уклонения от уплаты налогов и злоупотребления положениями соглашения, на развитие взаимного обмена информацией между компетентными органами двух стран.