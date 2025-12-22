15:57
Экономика

Кыргызстан и Япония подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков 18–20 декабря принял участие в рабочем визите президента КР Садыра Жапарова в Японию в рамках участия в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония», а также в бизнес-форуме «Центральная Азия + Япония».

В рамках визита министр Бакыт Сыдыков и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги подписали соглашение между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов.

Данное соглашение направлено на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов, а также предусматривает предоставление определенных гарантий в сфере устранения двойного налогообложения. Более того, соглашение создает условия для увеличения объемов взаимной торговли и способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

Также в рамках бизнес-форума «Центральная Азия + Япония» министр Бакыт Сыдыков и председатель и генеральный директор Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Ишигуро Норихико обменялись планом действий по развитию потенциала Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в сотрудничестве с ДЖЕТРО.

Данный документ подписан в целях практической реализации Меморандума о сотрудничестве между Центром «Кыргыз Экспорт» и Японской организацией по развитию внешней торговли, подписанного 10 августа 2024 года в Астане.

Кроме того, в рамках визита стороны договорились о создании межправительственной комиссии между Кыргызстаном и Японией по вопросам торговли, экономики, культуры и обмена человеческими ресурсами.
