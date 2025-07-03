В Италии расшифровали надписи с могилы правителя, ставшего прообразом Дракулы

В Италии расшифровали надписи с могилы прототипа Дракулы. Средневековый правитель Валахии Влад III Цепеш, ставший прообразом графа Дракулы, мог быть похоронен в церкви Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе, сообщает газета Il Mattino.

Считается, что он был убит в битве, его тело покоится в монастыре Снагов недалеко от Бухареста (Румыния), а голова отправлена в Константинополь.

Впервые гипотеза о том, что Дракула похоронен в Неаполе, была выдвинута группой ученых во главе с Раффаэлло Глинни в 2014 году. Исследователи предположили, что граф не погиб в бою, а был взят в плен турками и впоследствии выкуплен его возможной незаконнорожденной дочерью Марией Бальса, которая вышла замуж за высокопоставленного неаполитанского сановника Джакомо Альфонсо Феррилло. Бальса привезла отца в Италию и после его смерти похоронила в гробнице, которая находится в капелле Турболо в Санта-Мария-ла-Нова.

На гробнице изображен дракон и различные эзотерические символы. Надпись выполнена на древнегреческом языке, с добавлением пяти алфавитов балканского происхождения.

На конференции в Снагове румынский лингвист Мирча Косма представил первую дешифровку надписи. Среди расшифрованных фрагментов: «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «он был убит дважды», «он убежал», «и снова жил», «от своих врагов», «и в месте, где он был похоронен», «он был почитаем как мученик», «он ушел с миром», «всегда хваля Бога».

Кроме того, в самом конце римскими цифрами высечен год — MCCCCLXXXXIX, то есть 1499-й, это в корне расходится с официальной датой смерти Цепеша в 1476 году.