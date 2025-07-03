23:00
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Италии расшифровали надписи с могилы правителя, ставшего прообразом Дракулы

В Италии расшифровали надписи с могилы прототипа Дракулы. Средневековый правитель Валахии Влад III Цепеш, ставший прообразом графа Дракулы, мог быть похоронен в церкви Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе, сообщает газета Il Mattino.

Считается, что он был убит в битве, его тело покоится в монастыре Снагов недалеко от Бухареста (Румыния), а голова отправлена в Константинополь.

Впервые гипотеза о том, что Дракула похоронен в Неаполе, была выдвинута группой ученых во главе с Раффаэлло Глинни в 2014 году. Исследователи предположили, что граф не погиб в бою, а был взят в плен турками и впоследствии выкуплен его возможной незаконнорожденной дочерью Марией Бальса, которая вышла замуж за высокопоставленного неаполитанского сановника Джакомо Альфонсо Феррилло. Бальса привезла отца в Италию и после его смерти похоронила в гробнице, которая находится в капелле Турболо в Санта-Мария-ла-Нова.

На гробнице изображен дракон и различные эзотерические символы. Надпись выполнена на древнегреческом языке, с добавлением пяти алфавитов балканского происхождения.

На конференции в Снагове румынский лингвист Мирча Косма представил первую дешифровку надписи. Среди расшифрованных фрагментов: «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «он был убит дважды», «он убежал», «и снова жил», «от своих врагов», «и в месте, где он был похоронен», «он был почитаем как мученик», «он ушел с миром», «всегда хваля Бога».

Кроме того, в самом конце римскими цифрами высечен год — MCCCCLXXXXIX, то есть 1499-й, это в корне расходится с официальной датой смерти Цепеша в 1476 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335002/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт между Пашиняном и священнослужителями: суд арестовал архиепископа
В Армении разгорается конфликт между премьером и Апостольской церковью
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язык
Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии
В стиле La Dolce Vita: Элзат о жизни в Венеции, где каждый день как фильм
В Бухаресте открыли новый офис Почетного консульства Кыргызстана в Румынии
Первый пошел. Компания Ariston заявила о готовности вернуться в РФ и работать
В Италии вышла первая в мире газета, написанная искусственным интеллектом
Камчыбек Ташиев: Сын учился в Италии еще до того, как я стал главой ГКНБ
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
3 июля, четверг
22:51
Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. О чем говорили Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. О чем го...
22:44
Объявлено о закрытии информагентства «Sputnik Азербайджан»
22:21
Школьники из Бишкека поучаствовали в празднике выпускников в Санкт-Петербурге
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
21:52
Казахстанский лоукастер выполнил первый рейс из Алматы в Тамчи