14:52
Общество

Автомобиль пролетел десятки метров над другими машинами в Румынии

Автомобиль пролетел десятки метров над другими машинами в Румынии — после ДТП водитель просто ушел домой. Об этом сообщает KP.RU.

Трюк в стиле форсаж произошел в Румынии — там водитель взмыл в воздух на своей «ласточке» посреди проезжей части. Полет продлился несколько десятков метров, при этом над проезжающими мимо машинами.

Причиной такого ускорения стало плохое самочувствие 55-летнего водителя — он на всей скорости налетел на холм в центре круговой дороги. После приземления лихач просто вышел из машины и ушел домой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353671/
просмотров: 370
6 декабря, суббота
14:46
