Экономика

Кыргызстан и Япония обсудили соглашение об устранении двойного налогообложения

В Бишкеке завершились переговоры официальных делегаций Кыргызстана и Японии о заключении соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Стороны обсудили положения документа и согласовали проект соглашения, а подписание документа состоится после завершения всех необходимых внутренних процедур в обеих странах.

Соглашение направлено на устранение двойного налогообложения доходов компаний и физических лиц. Оно также позволит защитить резидентов двух стран от дискриминационного налогообложения, предотвратить уклонение от уплаты налогов и укрепить обмен информацией между компетентными органами. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347178/
