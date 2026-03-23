11:38
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана

Абитуриенты из Кыргызстана могут получить стипендию для учебы в вузах Румынии. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, открыт прием заявок на правительственные стипендии Румынии для граждан КР на 2026/27 учебный год.

Программа охватывает бакалавриат, магистратуру и докторантуру по всем направлениям, кроме медицины.

Стипендиатам предоставляются бесплатно обучение, проживание в общежитии и ежемесячные выплаты.

Для тех, кто не владеет румынским языком, предусмотрен бесплатный подготовительный год.

Основное требование к кандидатам — хорошая успеваемость (средний балл не ниже 4 или 7 по румынской системе).

Заявки принимают строго в электронном виде до 31 марта.

Узнать подробности и подать документы можно на сайте: https://scholarships.studyinromania.gov.ro.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367007/
просмотров: 203
Версия для печати
23 марта, понедельник
11:36
Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рей...
11:26
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
11:18
На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища
11:16
Начался второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт»
11:10
Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана