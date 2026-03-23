Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана

Абитуриенты из Кыргызстана могут получить стипендию для учебы в вузах Румынии. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, открыт прием заявок на правительственные стипендии Румынии для граждан КР на 2026/27 учебный год.

Программа охватывает бакалавриат, магистратуру и докторантуру по всем направлениям, кроме медицины.

Стипендиатам предоставляются бесплатно обучение, проживание в общежитии и ежемесячные выплаты.

Для тех, кто не владеет румынским языком, предусмотрен бесплатный подготовительный год.

Основное требование к кандидатам — хорошая успеваемость (средний балл не ниже 4 или 7 по румынской системе).

Заявки принимают строго в электронном виде до 31 марта.

Узнать подробности и подать документы можно на сайте: https://scholarships.studyinromania.gov.ro.