Общество

Для сотрудников гражданской авиации построят жилой комплекс из 23 блоков

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

14 ноября в Бишкеке заложили капсулу под строительство жилого комплекса для сотрудников гражданской авиации.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», дома будут построены в селе Кара-Жыгач. 

Проект предусматривает возведение 23 девятиэтажных жилых блоков по линии Государственной ипотечной компании — это 1 тысяча 35 квартир. Также комплекс включает благоустроенные дворы, детские площадки, зоны для отдыха и парковки, объекты социальной инфраструктуры.

«Это будут не просто дома — это символ уважения и благодарности людям, которые сохраняют стабильность гражданской авиации, работают в сложных условиях, держат высокий профессиональный стандарт и представляют Кыргызстан на достойном уровне», — сказал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350972/
