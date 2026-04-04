09:10
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

Инициатива о внедрении системы KPI в вузах вынесена на общественное обсуждение

Министерство науки, высшего образования и инноваций вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внедрении системы ключевых показателей эффективности (KPI) в образовательных и научных учреждениях Кыргызстана.

Документ необходим, чтобы устранить отсутствие единого подхода к оценке деятельности вузов. Как пояснили разработчики, в настоящее время данные об их работе несопоставимы, стратегическое планирование ограничено, а связь между результатами деятельности и механизмами обеспечения качества образования слаба.

Методология определит принципы формирования KPI, требования к сбору и верификации данных, порядок их использования на институциональном и национальном уровнях, а также интеграцию показателей в процессы аккредитации и стратегического планирования. 

KPI (Key Performance Indicators) — ключевые показатели эффективности, выраженные в цифрах или процентах. Они позволяют объективно оценивать результаты работы компании, подразделения или отдельных работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368932/
просмотров: 1237
Версия для печати
