Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО

Президент Садыр Жапаров поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева и народ соседней страны со стартом 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В своем обращении он отметил, что это знаменательное событие имеет историческое значение для всего региона Центральной Азии. Впервые за более чем 40 лет сессия проходит вне штаб-квартиры организации в Париже — в древнем Самарканде, что, по словам Садыра Жапарова, служит ярким свидетельством высокого международного авторитета РУз и возрастающего признания региона как важного центра культурного, духовного и гуманитарного взаимодействия на мировой арене.

«Проведение столь представительного форума в Самарканде — колыбели науки, просвещения и духовности — придает конференции особое символическое значение. Оно подчеркивает роль Узбекистана как моста между цивилизациями и центра притяжения идей мира, взаимопонимания и созидания», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что решения и инициативы, выдвинутые в ходе конференции, откроют новые горизонты сотрудничества в сферах образования, науки и культуры, послужат благородным целям укрепления дружбы между народами и поспособствуют дальнейшему процветанию региона.

Он пожелал братскому узбекскому народу успешного проведения масштабного и значимого мероприятия, плодотворных дискуссий, конструктивных решений и вдохновляющих результатов.

 

43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО проходит с 30 октября по 13 ноября 2025 года в Самарканде. Это первая за более чем 40 лет сессия, проводимая вне штаб-квартиры организации в Париже.

На площадке Silk Road Samarkand Conference Center собрались делегации более чем 190 стран — участниц ЮНЕСКО, а также представители международных структур, научных и культурных институтов.

В центре внимания форума — цифровизация и искусственный интеллект в образовании, охрана культурного наследия, устойчивое развитие, равенство полов и роль молодежи в гуманитарных инициативах.

Выбор Самарканда в качестве места проведения подчеркивает возрастающее признание Узбекистана и всего региона Центральной Азии как центра культурного диалога и международного сотрудничества.
