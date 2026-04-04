С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство войны Соединенных Штатов.

Фото СМИ. Последствия ракетных ударов США и Израиля по Ирану

Уточняется, что по меньшей мере 365 военнослужащих армии США пострадали в ходе операции против Ирана.

По состоянию на 3 апреля в Военно-морском флоте зафиксировано 63 раненых солдата. В Военно-воздушных силах – 36, в морской пехоте – 19, в сухопутных войсках – 247.

Число погибших, как сообщает Пентагон составляет 13 человек.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.