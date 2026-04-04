Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали

С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство войны Соединенных Штатов.

Фото СМИ. Последствия ракетных ударов США и Израиля по Ирану

Уточняется, что по меньшей мере 365 военнослужащих армии США пострадали в ходе операции против Ирана.  

По состоянию на 3 апреля в Военно-морском флоте зафиксировано 63 раненых солдата. В Военно-воздушных силах – 36, в морской пехоте – 19, в сухопутных войсках – 247.

Число погибших, как сообщает Пентагон составляет 13 человек.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.
Материалы по теме
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета
В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Касема Сулеймани
Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Трамп просит у Конгресса $152 миллиона на восстановление тюрьмы «Алькатрас»
Дональд Трамп запросил у Конгресса рекордные $1,5 триллиона на оборону
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Закрытие Ормузского пролива может охватить всю мировую экономику — ЮНКТАД
Атака на Иран. В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС США и Израиля
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Это рекорд. Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного газа
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета