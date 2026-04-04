Скандальная «Эйфория» и финал «Пацанов». Что смотреть на следующей неделе

Апрель радует громкими камбэками и амбициозными новинками, предлагая зрителям погрузиться в полярные миры: от жесткой сатиры на супергероев до хрупкой магии и суровых антиутопий. На следующей неделе (6 — 12 апреля) нас ждет эмоциональный и кровавый финал многолетнего противостояния в мире «Пацанов» и возвращение культовой драмы о взрослении и борьбе с внутренними демонами.

Для тех, кто ищет свежие сюжеты, стриминги подготовили экранизацию литературного бестселлера о будущем угнетенного общества и ироничные истории о том, как одна авария может полностью перевернуть баланс сил в отдельно взятой семье.

1 «Пацаны», фантастика, пятый сезон (8 апреля)

В пятом сезоне события происходят в мире, где процветает деятельность супергероев. Их все знают и любят. Но за безупречным фасадом притаился гораздо более суровый и жестокий мир наркотиков и разврата, а большая часть героев — в жизни не самые хорошие люди. Им оказывает сопротивление сообщество, известное как Пацаны. Пятый сезон обещает быть не только развязкой многолетнего противостояния, но и долгожданным воссоединением актеров из другого культового проекта — «Сверхъестественного». Кроме того, создатели обещают «эмоциональный и кровавый» финал.

2 «Заветы», фантастика, премьера (8 апреля)

Сериал основан на одноименном романе Маргарет Этвуд, удостоенном Букеровской премии. Опубликованный в 2019 году, он переносит нас в мрачную теократию Гилеад. Действие разворачивается спустя годы после событий «Рассказа служанки» и рассказывает историю взросления нового поколения молодых женщин, которым предстоит столкнуться с безрадостным будущим. Для них жизнь в Гилеаде — это все, что они знали; у них нет настоящих воспоминаний о мире за его пределами до того, как их погрузили в эту реальность. Перед перспективой быть выданными замуж и обреченными на жизнь, полную подчинения, они будут вынуждены искать союзников — как старых, так и новых — чтобы бороться за свободу и жизнь, которую они заслуживают.

3 «Эйфория», третий сезон, драма (12 апреля)

В третьем сезоне история выпускницы старшей школы Ру Беннетт (Зендея) продолжается. Семнадцатилетняя девушка прошла реабилитацию в медицинском заведении для лечения наркозависимых и вернулась в родной город. Героиня всеми силами пыталась справиться с пагубными пристрастиями и держаться подальше от соблазнов, которые подстерегают ее на каждом шагу. Но опасный мир, связанный с запрещенными веществами, не отпускает Ру, вновь затягивая ее. Девушке предстоит сразиться не только с внешними реалиями, но и с самым серьезным противником — самой собой.

4 «Миниатюрная жена», драмеди, премьера (10 апреля)

Техногенная авария заставляет супругов Линди и Леса по-новому взглянуть на баланс сил в их браке, что приводит к решающему противостоянию, где каждый пытается перехватить контроль над отношениями.

5 «Ателье колдовских колпаков», аниме, премьера (10 апреля)

Сериал рассказывает о девочке по имени Коко, которая мечтает стать ведьмой, но в ее мире ведьмами могут стать только те, кто рожден с магическими способностями. Однако после встречи с ведьмой по имени Кифри мечта Коко начинает сбываться.

