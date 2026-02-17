ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сомов, заключив сделку по прямому договору. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.
Уточняется, что ОАО заключило договор прямым методом на поставку оборудования. Контрагентом выступает ОсОО «Алтын Эмгек».
Основанием для заключения сделки указано решение единственного акционера ОАО — главы Министерства цифрового развития и инновационных технологий.
Напомним, ОАО «Тундук» создано указом президента осенью 2025 года. Ему переданы функции:
- государственного учреждения «Тундук» при Минцифры;
- центра цифрового образования при Минобразования;
- центра цифровизации социальной защиты при Минтруда;
- центра электронного здравоохранения при Минздраве (за исключением медицинской статистики и внедрения ИТ-систем здравоохранения);
- учреждения «Адилет сот» при Верховном суде.