11:46
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сомов

ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сомов, заключив сделку по прямому договору. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что ОАО заключило договор прямым методом на поставку оборудования. Контрагентом выступает ОсОО «Алтын Эмгек».

Основанием для заключения сделки указано решение единственного акционера ОАО — главы Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Напомним, ОАО «Тундук» создано указом президента осенью 2025 года. Ему переданы функции:

  • государственного учреждения «Тундук» при Минцифры;
  • центра цифрового образования при Минобразования;
  • центра цифровизации социальной защиты при Минтруда;
  • центра электронного здравоохранения при Минздраве (за исключением медицинской статистики и внедрения ИТ-систем здравоохранения);
  • учреждения «Адилет сот» при Верховном суде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362280/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
В руководстве ОАО «Түндүк» произошли кадровые изменения
Онлайн-замена водительских удостоверений через «Түндүк» временно недоступна
В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут
Систему «Инвестиции» по принципу «единого окна» внедрят в Кыргызстане
О причинах сбоев в мобильном приложении «Тундук» рассказали чиновники
В Кыргызстане утвердили порядок онлайн-перерегистрации автомобилей
Техпаспорт транспортных средств нового образца представили в Кыргызстане
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении
Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
Новые функции в «Тундуке»: доступны электронные очереди в «Унаа» и «Кадастр»
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
11:43
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контрак...
11:39
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
11:35
Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России
11:34
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
11:22
В Бишкеке оштрафовали родителей девочки за вождение автомобиля