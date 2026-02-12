В Бишкеке презентовали обновленный мастер-план по туризму экономического коридора Алматы—Бишкек (ЭКАБ). Документ подготовлен при поддержке Азиатского банка развития с акцентом на устойчивое развитие и «зеленый» туризм. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По их данным, мастер-план охватывает территорию Кыргызстана и Казахстана и направлен на развитие туристических кластеров, транспортной связности и инвестиционных проектов вдоль коридора.

В презентации участвовали представители Министерства экономики и коммерции, Департамента туризма, профильных ведомств, администраций Чуйской и Иссык-Кульской областей, бизнеса и международных организаций.

Как отмечается, первоначальная версия документа была утверждена в 2019 году. Обновление учитывает изменения на туристическом рынке после пандемии и включает новые элементы устойчивости.

Среди ключевых направлений:

развитие экотуризма и экологически устойчивой инфраструктуры;

внедрение возобновляемых источников энергии и снижение углеродного следа;

цифровизация приграничных процедур и улучшение транспортной связности;

формирование трансграничных туристических маршрутов.

Участники круглого стола обсудили приоритетные инициативы и возможные флагманские проекты. Ожидается, что реализация мастер-плана позволит привлечь инвестиции со стороны международных финансовых институтов, государств и частного сектора.

Экономический коридор Алматы — Бишкек рассматривается как один из ключевых проектов региональной интеграции и развития туризма в Центральной Азии.