19:19
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план

В Бишкеке презентовали обновленный мастер-план по туризму экономического коридора Алматы—Бишкек (ЭКАБ). Документ подготовлен при поддержке Азиатского банка развития с акцентом на устойчивое развитие и «зеленый» туризм. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По их данным, мастер-план охватывает территорию Кыргызстана и Казахстана и направлен на развитие туристических кластеров, транспортной связности и инвестиционных проектов вдоль коридора.

В презентации участвовали представители Министерства экономики и коммерции, Департамента туризма, профильных ведомств, администраций Чуйской и Иссык-Кульской областей, бизнеса и международных организаций.

Как отмечается, первоначальная версия документа была утверждена в 2019 году. Обновление учитывает изменения на туристическом рынке после пандемии и включает новые элементы устойчивости.

Среди ключевых направлений:

  • развитие экотуризма и экологически устойчивой инфраструктуры;
  • внедрение возобновляемых источников энергии и снижение углеродного следа;
  • цифровизация приграничных процедур и улучшение транспортной связности;
  • формирование трансграничных туристических маршрутов.

Участники круглого стола обсудили приоритетные инициативы и возможные флагманские проекты. Ожидается, что реализация мастер-плана позволит привлечь инвестиции со стороны международных финансовых институтов, государств и частного сектора.

Экономический коридор Алматы — Бишкек рассматривается как один из ключевых проектов региональной интеграции и развития туризма в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361771/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране
Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан
Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд
Для туристов в Кыргызстане создадут единое цифровое приложение
Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле
Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане
Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году
Соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере туризма утвердил кабмин
Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
12 февраля, четверг
19:17
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 километров дорог В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 кил...
19:15
Итоги года в Бишкеке: сколько убрали мусора, посадили деревьев и заменили лифтов
19:09
В Узбекистане членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян, вынесли приговоры
18:58
Минстрой завершит объекты компании «Доолот курулуш»
18:24
Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план