Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана

Фото НБ КР. Золотые мерные слитки

На мировом рынке драгоценных металлов в конце прошлой недели произошел серьезный обвал. Всего за 36 часов совокупная капитализация сектора сократилась более чем на $7 триллионов.

Цена золота, традиционно считающегося защитным активом, снизилась на 13,6 процента. Стоимость унции ушла ниже уровня $4,9 тысячи, что сократило общую капитализацию металла на $5 триллионов.

Но падение продолжается. Сегодня на 10.00 по бишкекскому времени цена фьючерса на тройскую унцию (31,1035 грамма) достигла $4 тысяч 657. На максимуме торговали по $5,5 тысячи.

Редакция 24.kg проанализировала цены золотых мерных слитков, включая максимальные за 30 января и минимальные на 2 февраля показатели, а также посчитали потери по каждой позиции — в среднем они составили 7,2-7,8 процента.

Вес слитка

Максимум, сомов (30.01.2026)

Минимум, сомов (02.02.2026)

Разница (падение, сомов)

1 грамм

16629,50

15439,50

1190,00

2 грамма

31943,50

29566,00

2377,50

5 граммов

78119,50

72448,00

5671,50

10 граммов

153195,50

141256,00

11939,50

31,1035 грамма

481927,50

444368,00

37559,50

100 граммов

1572177,50

1449639,00

122538,50

Потери при обратном выкупе (Spread)

Разница между ценой, по которой банк продает слиток, и ценой, по которой готов купить его обратно (по данным на 02.02.2026). Эти данные показывают мгновенную потерю стоимости при совершении сделки:

  • 1 грамм: потеря составила 77 сомов (около 0,5 процента);

  • 2 грамма: потеря составила 118 сомов (около 0,4 процента);

  • 5 граммов: потеря составила 519,5 сома (около 0,71 процента);

  • 10 граммов: потеря составила 282 сома (около 0,2 процента);

  • 31,1035 грамма (унция): потеря составила 6 тысяч 567 сомов (около 1,48 процента);

  • 100 граммов: потеря составила 42 тысячи 222,5 сома (около 2,91 процента).

Наименьший процентный разрыв между покупкой и продажей на 2 февраля 2026 года наблюдался у слитков весом 10 граммов (0,2 процента), что делает их наиболее ликвидными на текущий момент.

По стограммовым слиткам зафиксировали самую высокую маржу (разницу) в денежном выражении — более 42 тысяч сомов.
