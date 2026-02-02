Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана

На мировом рынке драгоценных металлов в конце прошлой недели произошел серьезный обвал. Всего за 36 часов совокупная капитализация сектора сократилась более чем на $7 триллионов.
Цена золота, традиционно считающегося защитным активом, снизилась на 13,6 процента. Стоимость унции ушла ниже уровня $4,9 тысячи, что сократило общую капитализацию металла на $5 триллионов.
Но падение продолжается. Сегодня на 10.00 по бишкекскому времени цена фьючерса на тройскую унцию (31,1035 грамма) достигла $4 тысяч 657. На максимуме торговали по $5,5 тысячи.
Редакция 24.kg проанализировала цены золотых мерных слитков, включая максимальные за 30 января и минимальные на 2 февраля показатели, а также посчитали потери по каждой позиции — в среднем они составили 7,2-7,8 процента.
|
Вес слитка
|
Максимум, сомов (30.01.2026)
|
Минимум, сомов (02.02.2026)
|
Разница (падение, сомов)
|
1 грамм
|
16629,50
|
15439,50
|
1190,00
|
2 грамма
|
31943,50
|
29566,00
|
2377,50
|
5 граммов
|
78119,50
|
72448,00
|
5671,50
|
10 граммов
|
153195,50
|
141256,00
|
11939,50
|
31,1035 грамма
|
481927,50
|
444368,00
|
37559,50
|
100 граммов
|
1572177,50
|
1449639,00
|
122538,50
Потери при обратном выкупе (Spread)
Разница между ценой, по которой банк продает слиток, и ценой, по которой готов купить его обратно (по данным на 02.02.2026). Эти данные показывают мгновенную потерю стоимости при совершении сделки:
-
1 грамм: потеря составила 77 сомов (около 0,5 процента);
-
2 грамма: потеря составила 118 сомов (около 0,4 процента);
-
5 граммов: потеря составила 519,5 сома (около 0,71 процента);
-
10 граммов: потеря составила 282 сома (около 0,2 процента);
-
31,1035 грамма (унция): потеря составила 6 тысяч 567 сомов (около 1,48 процента);
-
100 граммов: потеря составила 42 тысячи 222,5 сома (около 2,91 процента).
Наименьший процентный разрыв между покупкой и продажей на 2 февраля 2026 года наблюдался у слитков весом 10 граммов (0,2 процента), что делает их наиболее ликвидными на текущий момент.
По стограммовым слиткам зафиксировали самую высокую маржу (разницу) в денежном выражении — более 42 тысяч сомов.