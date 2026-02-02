Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах

Кабинет министров Кыргызстана разместил на общественное обсуждение проект постановления, которым утверждаются перечень финансовых обязательств для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также положение о порядке их предоставления для территорий с особым инвестиционным режимом.

Документ опирается на статьи 63 Бюджетного кодекса и законы «Об инвестициях», «О статусе Баткенской области» и «О кабинете министров». По сути, речь о формировании обновленного механизма государственной поддержки инвестпроектов, реализуемых в специальных режимах развития, прежде всего в регионах, где государство стремится ускорить экономический рост, модернизацию инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Новый перечень финансовых обязательств призван заменить действующее постановление 2022 года. Документ того периода теперь официально признается утратившим силу.

Поправки уточняют, какие именно обязательства государственные органы могут брать на себя при сопровождении инвестиционных соглашений: речь о финансовых гарантиях, компенсационных механизмах и обязательствах, связанных с развитием социальной инфраструктуры, доступом к коммуникациям и поддержкой отраслей, признанных приоритетными для региона.

Одновременно утверждается положение, которое подробно регулирует процедуру предоставления таких обязательств: порядок подачи заявок, оценки проектов, согласования условий и контроля выполнения гарантий. В документе отдельно прописано, что механизм предназначен для повышения доверия инвесторов и обеспечения устойчивости долгосрочных проектов, особенно в социально значимых и экономически чувствительных территориях.