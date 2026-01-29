12:33
Экономика

В Баткене ввели в эксплуатацию новую высоковольтную подстанцию «Суу-Баши»

Фото Минэнерго. Подстанция «Суу-Баши»

В Баткене ввели в эксплуатацию новую высоковольтную подстанцию 110/35/10 киловольт «Суу-Баши». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Запуская новый энергообъект, глава ведомства Таалайбек Ибраев отметил, что ежегодный рост числа потребителей требует оперативного наращивания мощностей.

Минэнерго
Фото Минэнерго. Запуск подстанции «Суу-Баши»
«В 2025 году мы построили ряд подстанций, реконструировали гидроагрегаты крупных ГЭС, ввели в работу малые ГЭС и солнечные станции. Строятся жилые комплексы и заводы, поэтому увеличение генерации — требование сегодняшнего дня. Каждая новая подстанция играет ключевую роль в обеспечении людей светом и теплом», — подчеркнул он.

Подстанция «Суу-Баши» занимает площадь 500 квадратных метров. Проект реализовали ОАО «НЭСК» и мэрия Баткена. Общая стоимость работ составила 55 миллионов 758 тысяч сомов:

  • муниципалитет закупил оборудование на 35 миллионов 800 тысяч;
  • Баткенское предприятие электрических сетей приобрело материалы на 19 миллионов 958 тысяч;
  • строительные работы специалисты предприятия выполнили хозяйственным способом.

Новый объект обеспечит качественным электроснабжением 2 тысячи 224 жилых дома, село Жаны-Достук, промзону, жилмассив «Баткен Сити», новый стадион на 10 тысяч зрителей, квартал «Чет-Булак», село Бужум и строящуюся российскую школу.

Кроме того, «Суу-Баши» возьмет на себя питание четырех подстанций: «Кара-Булак», «Кара-Токой-1», «Кара-Токой-2» и «Ширеч».

Объект подключили к новой линии электропередачи 110 киловольт «Айгуль-Таш — Центральная».

Минэнерго
Фото Минэнерго. Энергетикам также передали автомобили
В рамках мероприятия Баткенское предприятие электрических сетей получило новую спецтехнику для оперативного устранения аварий: три автомобиля JAC N 8, один JAC N56 и экскаватор SHANMON.

Ранее, на этой неделе, ввели в эксплуатацию подстанцию 35/10 киловольт «Т.Кулатов» и линию электропередачи в Ноокатском районе, а в Узгенском районе — сразу три энергетических объекта.
