Экономика

В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций

В 2026 году в Кыргызстане начнет работать ряд солнечных электростанций. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра энергетики Насипбек Каримов.

Депутаты обсуждают поправки в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым предельная мощность электрических и тепловых станций увеличивается с 30 до 50 мегаватт. Замминистра отметил, что принятие законопроекта позволит большему количеству инвесторов, готовым строить в КР станции, пользоваться предусмотренными налоговыми и таможенными преференциями.

Отвечая на вопросы депутатов, Насипбек Каримов подтвердил, что более 95 процентов электроэнергии в Кыргызстане вырабатывается гидроэлектростанциями. При этом он отметил, что Минэнерго работает над развитием других направлений.

«В декабре прошлого года начала работать солнечная станция в 100 мегаватт. По солнечной генерации у Министерства энергетики есть соглашения с 12 инвесторами. Например, с ОсОО «Бишкек Солар» есть инвестиционное соглашение на 300 мегаватт, планируется, что в 2026 году уже будет введено в эксплуатацию 100 мегаватт», — сказал замминистра.

По его словам, в рамках соглашения с другим инвестором о строительстве солнечной электростанции на 1 тысячу 900 мегаватт, планируется, что до мая 2026 заработает часть на 150 мегаватт, а до конца года — на 450 мегаватт.

Также в этом году, по словам чиновника, еще один инвестор начнет строительство солнечной электростанции на 400 мегаватт.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
