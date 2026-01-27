15:07
Общество

Новую электроподстанцию ввели в эксплуатацию в Ноокатском районе Ошской области

Фото Минэнерго. Подстанция «Т. Кулатов»

Министр энергетики Таалайбек Ибраев ввел в эксплуатацию подстанцию 35/10 киловольт «Т. Кулатов» и линию электропередачи в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, новый энергетический объект обеспечит качественным электроснабжением 1 тысячу 820 абонентов в селах Абшыр, Кожо-Арык, Кош-Добо и Баглан. Ранее жители получали энергию от фидера «Абшыр» протяженностью 55 километров, что приводило к высоким техническим потерям. Запуск подстанции разгрузил существующие сети и повысил надежность энергосистемы региона.

Технические и экономические показатели проекта:

  • Мощность: на объекте установили трансформатор мощностью 2,5 мегавольт-ампера.

  • Линии связи: энергетики построили воздушную линию 35 киловольт протяженностью 5,6 километра с применением самонесущих изолированных проводов (СИП).

  • Экономия средств: при плановой стоимости 25 миллионов сомов фактические затраты составили 15 миллионов 415,73 тысячи сомов. Строительство подстанции обошлось в 8 миллионов 218,45 тысячи сомов, а линии — в 7 миллионов 197,28 тысячи.

Таалайбек Ибраев отметил, что развитие региональной инфраструктуры остается приоритетным направлением для обеспечения населения бесперебойной энергией.
