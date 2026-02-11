Кыргызстан планирует вывести энергетику на самоокупаемость к 2030 году

Кыргызская Республика утвердила стратегический вектор «Зеленая энергетика», нацеленный на полную энергетическую независимость и достижение углеродной нейтральности. Об этом говорится в Программе развития страны до 2030 года.

Власти страны планируют кардинально изменить структуру энергосистемы. Ключевая цель — довести долю возобновляемых источников энергии в общей генерации до 92 процентов. При этом ежегодная выработка электричества за счет ВИЭ должна вырасти до 7,5 миллиарда киловатт-часов.

Стратегические показатели и экология

Программа ставит амбициозные задачи по модернизации инфраструктуры. Специалисты намерены снизить потери электроэнергии при передаче до 10 процентов.

Особое внимание уделят климатической повестке: республика сократит выбросы парниковых газов на 16 процентов за счет собственных средств и на 44 процента при поддержке международных партнеров. Запас гарантированных мощностей в системе составит от 550 до 700 мегаватт.

Расширение мощностей и новые технологии

Для покрытия дефицита электроэнергии правительство инициирует масштабное строительство.

Развитие малых и крупных ГЭС для снижения зависимости от основного каскада.

Строительство солнечных и ветряных станций, оснащенных аккумуляторными системами.

Изучение потенциала атомной энергетики и гидроаккумулирующих станций для балансировки сети.

Производство «зеленого» водорода и внедрение технологий улавливания углерода.

Энергоэффективность и цифровизация

Реформа затронет и потребителей. В стране внедрят систему «нет-метринга», которая позволит домохозяйствам продавать излишки солнечной энергии в общую сеть.

Дифференцированные тарифы по времени суток простимулируют бизнес и граждан переносить нагрузку на периоды низкого спроса.

Промышленные предприятия пройдут энергоаудит, а строительную отрасль переведут на новые стандарты теплоизоляции.

Цифровизация сетей через внедрение интеллектуальных систем управления и умных счетчиков обеспечит прозрачность учета и оперативное реагирование на аварии.

Региональное лидерство и инвестиции

Кыргызстан намерен не только обеспечить внутренние нужды, но и экспортировать экологически чистую энергию. Для этого создадут региональный энергетический биржевой рынок и построят новые межгосударственные линии электропередачи.

Правительство планирует вывести энергосистему на самоокупаемость к 2030 году, активно привлекая «зеленое» финансирование и развивая государственно-частное партнерство.