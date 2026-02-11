12:34
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

Кыргызстан планирует вывести энергетику на самоокупаемость к 2030 году

Фото ОАО «Электрические станции». Камбаратинская ГЭС-2

Кыргызская Республика утвердила стратегический вектор «Зеленая энергетика», нацеленный на полную энергетическую независимость и достижение углеродной нейтральности. Об этом говорится в Программе развития страны до 2030 года.

Власти страны планируют кардинально изменить структуру энергосистемы. Ключевая цель — довести долю возобновляемых источников энергии в общей генерации до 92 процентов. При этом ежегодная выработка электричества за счет ВИЭ должна вырасти до 7,5 миллиарда киловатт-часов.

Стратегические показатели и экология

Программа ставит амбициозные задачи по модернизации инфраструктуры. Специалисты намерены снизить потери электроэнергии при передаче до 10 процентов.

Особое внимание уделят климатической повестке: республика сократит выбросы парниковых газов на 16 процентов за счет собственных средств и на 44 процента при поддержке международных партнеров. Запас гарантированных мощностей в системе составит от 550 до 700 мегаватт.

Расширение мощностей и новые технологии

Для покрытия дефицита электроэнергии правительство инициирует масштабное строительство.

  • Развитие малых и крупных ГЭС для снижения зависимости от основного каскада.

  • Строительство солнечных и ветряных станций, оснащенных аккумуляторными системами.

  • Изучение потенциала атомной энергетики и гидроаккумулирующих станций для балансировки сети.

  • Производство «зеленого» водорода и внедрение технологий улавливания углерода.

Энергоэффективность и цифровизация

Реформа затронет и потребителей. В стране внедрят систему «нет-метринга», которая позволит домохозяйствам продавать излишки солнечной энергии в общую сеть.

Читайте по теме
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7

Дифференцированные тарифы по времени суток простимулируют бизнес и граждан переносить нагрузку на периоды низкого спроса.

Промышленные предприятия пройдут энергоаудит, а строительную отрасль переведут на новые стандарты теплоизоляции.

Цифровизация сетей через внедрение интеллектуальных систем управления и умных счетчиков обеспечит прозрачность учета и оперативное реагирование на аварии. 

Региональное лидерство и инвестиции

Кыргызстан намерен не только обеспечить внутренние нужды, но и экспортировать экологически чистую энергию. Для этого создадут региональный энергетический биржевой рынок и построят новые межгосударственные линии электропередачи.

Правительство планирует вывести энергосистему на самоокупаемость к 2030 году, активно привлекая «зеленое» финансирование и развивая государственно-частное партнерство.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361506/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Ведущая компания из ОАЭ готова сотрудничать с Кыргызстаном в сфере энергетики
Депутат предложил начать производить в Кыргызстане солнечные панели
В Баткене ввели в эксплуатацию новую высоковольтную подстанцию «Суу-Баши»
В Узгенском районе запустили три энергетических объекта
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме
Экономические итоги 2025 года: семь знаковых событий в экономике Кыргызстана
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Садыр Жапаров рассказал, как Кыргызстан добивается энергетической независимости
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
11 февраля, среда
12:33
Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ для чиновников Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ...
12:24
В Кыргызстане внедряют «скотные лагеря» для сохранения пастбищ
12:22
Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК
12:19
Кыргызстан планирует вывести энергетику на самоокупаемость к 2030 году
12:00
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам