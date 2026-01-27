22:56
Общество

В Узгенском районе запустили три энергетических объекта

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр энергетики Таалайбек Ибраев ввел в эксплуатацию пять объектов, три из них в Узгенском районе.

По данным пресс-службы Минэнерго, первый объект построен в Куршабском айыльном аймаке, стоимость работ — 7 миллионов 325 тысяч сомов.

«Второй объект — подстанция 110/35/10 киловатт «Кара-Шоро», стоимость выполненных работ — 13 миллионов 462 тысячи сомов. На подстанции установлено современное электрооборудование. Третий объект на участке «Салам-Алик» построен с целью улучшения условий труда работников. За последние пять лет энергетическая отрасль значительно обновилась, однако этого все еще недостаточно. Эти объекты служат не только энергетикам, но прежде всего народу, так как построены для бесперебойного электроснабжения населения», — говорится в сообщении.
