Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана

Повышение устойчивости экономики Кыргызстана дает стране возможность ускорить экономическую трансформацию, создавать рабочие места и защищать население от растущих климатических рисков. Об этом говорится в опубликованном отчете о климате и развитии КР (CCDR) Группы Всемирного банка.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Кыргызстан снизил уровень бедности с 62,6 процента в 2000 году до менее чем 26 процентов в 2024-м. Однако темпы экономического роста и создания рабочих мест отстают от национальных целей развития. Кабинет министров стремится к достижению статуса страны с уровнем доходов выше среднего к 2030 году, обеспечению устойчивого роста ВВП и созданию большего числа качественных рабочих мест, но климатические потрясения угрожают этому.

Ожидается, что все более частые сильные ливни, ураганный ветер и оползни, экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие республики.

По прогнозам, к середине века эти климатические воздействия могут сокращать ВВП на 2–4 процента. Наибольшее влияние придется на сельское хозяйство и ключевые элементы инфраструктуры, что скажется на продовольственной безопасности и транспортной связанности страны.

К 2040 году еще около 170 тысяч человек, главным образом в сельской местности, могут оказаться за чертой бедности.

Сельское хозяйство может столкнуться с дефицитом поливной воды до 24 процентов и ежегодными потерями доходов на 5–10 процентов. Инфраструктура — прежде всего дороги и мосты — потребует существенно больших затрат на содержание: ежегодные расходы на ремонт могут превысить $100 миллионов.

Рост числа оползней увеличит угрозу наводнений, а потенциальный ущерб инфраструктуре может возрасти до 72 процентов.

«Вместе с тем ряд отраслей экономики может получить выгоду от изменений. Производство гидроэнергии может вырасти до 11 процентов к 2050 году благодаря увеличению стока рек, хотя заиление водохранилищ снизит их эффективность. Достижение углеродной нейтральности к 2050 году может обеспечить более чистый воздух, укрепить энергетическую безопасность, принести значительную экономию энергии, до $3,5 миллиарда экспортной выручки от поставок электроэнергии и около $3 миллиардов экономии на импорте нефтепродуктов. Инвестиции в государственную инфраструктуру смогут привлечь частный сектор, однако реализация этих преимуществ потребует около $10 миллиардов дополнительных вложений в энергетику, строительство и транспорт», — говорится в сообщении.

Адаптация, особенно в сфере инфраструктуры, может создать около 20 тысяч рабочих мест в строительстве. Декарбонизация, направленная на повышение энергетической безопасности, развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности, способна обеспечить еще 20–25 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, строительстве и высокотехнологичных производствах. Эти возможности, в основном, формируют спрос на квалифицированную рабочую силу, поэтому наименее обеспеченные домохозяйства будут нуждаться в целевой поддержке.

Без адаптации рост производительности и занятости может быть сдержан, особенно среди уязвимых групп населения.

По оценкам CCDR, на «климатическую защиту» критически важных секторов потребуется менее 0,2 процента ВВП ежегодно, что составит около $1 миллиарда к середине века. Приоритетные меры включают борьбу с нехваткой воды, продвижение устойчивых к климату сельскохозяйственных культур, укрепление инфраструктуры и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

Природо-ориентированные решения, такие как восстановление ландшафтов, могут снизить ущерб от оползней до $26 миллионов.

Потребности в финансировании

В отчете отмечается, что Кыргызстан сможет эффективно противостоять климатическим рискам при совместных усилиях государства и частного сектора. Ожидается, что расходы на адаптацию будут покрываться за счет государственных ресурсов без ущерба для макроэкономической стабильности благодаря устойчивости госфинансов.

Более динамичный частный сектор может ускорить экономический рост и снизить климатические потери, а затраты на декарбонизацию приведут к росту долга, не подрывая его устойчивости к 2050 году. Ключевыми инструментами станут углеродное ценообразование, «зеленые» стимулы для привлечения частных инвестиций, региональное сотрудничество в области гидроэнергетики и международное климатическое финансирование.

В отчете перечислены основные рекомендации.