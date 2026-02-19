12:51
Общество

О важности стран Центральной Азии для Азербайджана рассказал эксперт

Центральная Азия для Азербайджана — не только соседний регион, но и естественный партнер. Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на международной конференции «C6: Единый регион, общее будущее — усиление стратегического диалога» в Баку.

Trend
Фото Trend. Глава правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

Как сообщает Trend, обеспечение стратегической устойчивости требует укрепления связей между странами, диверсификации экономических и транспортных маршрутов, а также выстраивания сотрудничества на основе общих интересов. Только такой подход способен гарантировать стабильность и устойчивое развитие региона, отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в последние шесть лет внешняя политика Азербайджана формировалась с учетом этих реалий.

«Расширение взаимодействия с центральноазиатскими институтами и углубление стратегических партнерств позволили укрепить восточный вектор нашей страны, одновременно сохраняя конструктивный диалог с США и их европейскими партнерами на основе взаимного уважения. Такой сбалансированный подход способствует снижению уязвимости, созданию новых возможностей и формированию дополнительных перспектив как для регионального, так и для национального развития», — заметил Фарид Шафиев.

По его словам, общая история и богатое культурное наследие являются важным основанием. Однако главным фактором, отличающим сегодняшнее сотрудничество, является геоэкономика — это партнерство в сферах энергетики, транспорта, логистики и инфраструктуры.

«В условиях, когда традиционные гипотезы о стабильности Евразии теряют свою актуальность, эти связи приобретают новое значение и стратегическую важность», — добавил эксперт.
