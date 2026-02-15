19:11
Власть

Алиев заявил о трех атаках на посольство Азербайджана в Киеве. МИД РФ опроверг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские силы трижды атаковали посольство Азербайджана в Киеве. Об этом он сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о том, поднимал ли он в разговоре с президентом России тему ударов по энергетическим объектам в Украине, принадлежащим азербайджанским компаниям, Алиев отметил, что, помимо этого, имели место атаки на дипломатическое представительство.

«После первой атаки мы могли предположить, что это было случайностью, и предоставили российской стороне координаты всех дипломатических объектов Азербайджана — консульского отдела, культурных центров и посольства. Несмотря на это, последовали еще две атаки. Это было преднамеренное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана», — сказал он.

В Министерстве иностранных дел России в ответ заявили, что слова Алиева «не соответствуют действительности». В ведомстве подчеркнули, что в ноябре 2025 года послу Азербайджана в Москве выражали «искреннее сожаление» в связи с повреждением здания и территории дипмиссии в Киеве. Там уточнили, что ущерб мог быть связан с «некорректной работой» украинской системы противовоздушной обороны.

Москва отвергает утверждения о целенаправленных ударах по дипломатическим объектам.
