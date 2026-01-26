08:18
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Биржевая цена на золото впервые превысила $5 тысяч за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые превысила $5 тысяч за тройскую унцию. По состоянию на 5.12 по бишкекскому времени, драгоценный металл торговался на уровне $5 тысяч 27,3 за тройскую унцию (+0,82 процента).

Цена на фьючерс серебра в это же время впервые превысила $105 за тройскую унцию. Позднее оно замедлило рост до $104,5 за тройскую унцию (+3,13 процента).

Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года. Ранее эксперты отмечали, что их подорожание связано с обострением геополитической напряженности.
