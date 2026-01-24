Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $4 тысячи 800 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Золото вновь подорожало до рекордной отметки. Эксперты напоминают, что драгоценный металл считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений.

Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах подорожали на 1,82 процента и на максимуме достигли отметки $4 тысячи 852,6 за унцию. За последние дни котировки драгметалла подскочили на 5,6 процента.

Цены на драгметаллы достигли новых рекордов, поскольку обострение кризиса вокруг Гренландии и обвал государственного долга Японии поддержали спрос на защитные активы, поясняет Bloomberg.