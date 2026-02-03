В метро Москвы начали проверять мобильные телефоны граждан. Пассажиров могут попросить включить устройство — по аналогии с тем, как просят включить ноутбук на входе в аэропорт для проверки, что это не муляж, сообщает издание «Подъем».

Фото иллюстративное

«Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости», — прокомментировали вопрос в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее о проверке гаджетов заявляли жители Санкт-Петербурга. Местные власти объясняли это повышенными мерами безопасности.