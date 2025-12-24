Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о привлечении к ответственности сотрудников, чье поведение вызвало общественный резонанс после публикаций в социальных сетях.

По данным ведомства, служебное расследование подтвердило, что двое сотрудников правоохранительных органов вели себя вызывающе, использовали нецензурную брань и пытались пройти на концерт без разрешения. Старший лейтенант милиции М.Б. и капитан милиции М.К. сняты с занимаемых должностей.

Кроме того, во время патрулирования в этом месяце инспекторы УПСМ остановили автомобиль Toyota. Водитель вел себя подозрительно и демонстрировал признаки алкогольного опьянения. Сначала он признал, что управлял машиной в нетрезвом виде, затем отказался от своих слов и пытался уклониться от освидетельствования. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение. В отношении водителя, который оказался сотрудником милиции, составили протокол, авто отправлено на штрафстоянку. По итогам разбирательства старшину милиции М. у. К. уволили из органов внутренних дел.

В МВД подчеркнули, что к работникам, нарушившим дисциплину, законодательство или нормы поведения, применяются строгие меры вне зависимости от их должности и звания.