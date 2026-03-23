«Кыргызкомур» начал подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

В Кыргызстане в прошлом году открыли пять месторождений — в 2024-м их было три. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель генерального директора ГП «Кыргызкомур» Рустам Садыралиев.

По его словам, выдано примерно 30 лицензий на добычу угля.

Рустам Садыралиев напомнил, что эти разрешительные документы передаются по решению кабинета министров.

В Баткенской области открыты месторождения Сулукту 11-талаа и Бешбурхан, в Джалал-Абадской — Маркай, в Нарынской — Торугарт, в Ошской — Кожо-Келен. Твердое топливо с этих участков специалисты оценивают как качественное.

Общие запасы угля на пяти месторождениях оцениваются примерно в 133 миллиона тонн, проинформировал представитель «Кыргызкомура».

Он также добавил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов уже началась.
