«Кыргызкомур» теперь может самостоятельно проводить вскрышные работы на участках

ГП «Кыргызкомур» приступило к самостоятельному выполнению вскрышных работ на месторождениях. Об этом сообщил в эфире «Биринчи радио» заместитель генерального директора предприятия Рустам Садыралиев.

По его словам, это стало возможным благодаря приобретению новой техники, а ранее выемка и удаление горных пород выполнялись с привлечением подрядных организаций. ГП объявляло конкурсы, приглашало другие компании на договорной основе.

Получив технику, «Кыргызкомур» сократит расходы и будет выполнять большую часть производственных работ самостоятельно. Это сократит и зависимость от сторонних фирм, отметил специалист.

За последнее время ГП приобрело экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, водовозы, грейдеры, топливозаправщики и буровые установки, а также три сортировочных комплекса для переработки угля. Всего около 76 единиц спецтехники.

В этом году запланирована дополнительная закупка техники в лизинг.