11:29
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Экономика

«Кыргызкомур» теперь может самостоятельно проводить вскрышные работы на участках

ГП «Кыргызкомур» приступило к самостоятельному выполнению вскрышных работ на месторождениях. Об этом сообщил в эфире «Биринчи радио» заместитель генерального директора предприятия Рустам Садыралиев.

По его словам, это стало возможным благодаря приобретению новой техники, а ранее выемка и удаление горных пород выполнялись с привлечением подрядных организаций. ГП объявляло конкурсы, приглашало другие компании на договорной основе.

Получив технику, «Кыргызкомур» сократит расходы и будет выполнять большую часть производственных работ самостоятельно. Это сократит и зависимость от сторонних фирм, отметил специалист.

За последнее время ГП приобрело экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, водовозы, грейдеры, топливозаправщики и буровые установки, а также три сортировочных комплекса для переработки угля. Всего около 76 единиц спецтехники.

В этом году запланирована дополнительная закупка техники в лизинг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/366955/
просмотров: 266
Версия для печати
Популярные новости
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
11:26
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок...
11:18
На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища
11:16
Начался второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт»
11:10
Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана
11:09
Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве