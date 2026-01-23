15:40
Экономика

Кыргызская фондовая биржа продемонстрировала исторический рекорд в 2025 году

Кыргызская фондовая биржа (КФБ) провела итоговую пресс-конференцию, представив результаты деятельности за прошлый год. Прошедший период стал для биржи временем исторических рекордов: общий объем торгов составил 219,7 миллиарда сомов, что фактически в два раза превышает показатель 2024-го (109,7 миллиарда).

В 2025 году положительная динамика наблюдалась во всех ключевых сегментах:

● Сектор листинга: объем торгов достиг 200,3 миллиарда сомов, увеличившись на 108,5 миллиарда по сравнению с 2024-м.
● Корпоративные ценные бумаги: 211,9 миллиарда сомов (2 тысячи 256 сделок), в отличие от 103,6 миллиарда (1 тысяча 776 сделок) в 2024 году.
● Государственные ценные бумаги (ГЦБ): объем вырос до 7,5 миллиарда сомов по сравнению с 3,7 миллиарда в 2024-м.
● Акции: 210 миллиардов сомов, в отличие от 102,6 миллиарда в 2024 году.
● Облигации: 1,9 миллиарда сомов по сравнению с 983,2 миллиона в 2024-м.
● Первичный рынок: рост до 206,1 миллиарда сомов (1 тысяча 155 сделок), в отличие от 99,2 миллиарда (987 сделок) в 2024 году.
● Вторичный рынок: 5,7 миллиарда сомов (1 тысяча 101 сделка) по сравнению с 4,4 миллиарда (789 сделок) в 2024-м.
● Нелистинговый сектор: 11,5 миллиарда сомов (в 2024 году — 11,8 миллиарда).
● Индекс КФБ: на конец года достиг 6 тысяч 304,21 пункта, увеличившись на 54,76 процента (в 2024-м — 4 тысячи 73,94 пункта).
● Рыночная капитализация: 219,6 миллиарда сомов по сравнению с 141,9 миллиарда в 2024 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359043/
просмотров: 151
