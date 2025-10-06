Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года

В Кыргызской фондовой бирже представили презентацию о текущем состоянии рынка ценных бумаг, его вызовах и перспективах до 2030 года.

По ее данным, объем торгов за девять месяцев 2025-го достиг 169,95 миллиарда сомов. Для сравнения: за 2024 год — 97,7 миллиарда, в 2023-м — всего 29 миллиардов сомов. Капитализация рынка увеличилась почти вдвое — до 230 миллиардов.

Индекс биржи также показывает уверенный рост — с 2 тысяч 683 пунктов в 2023 году до 6 тысяч 601 пункта в 2025-м.

В КФБ отметили, что среди главных проблем биржи — слабое развитие вторичного рынка, отсутствие IPO крупных компаний и валютной секции, ограниченный доступ для иностранных инвесторов и низкая активность институциональных участников.

Ранее сообщалось, что, согласно стратегии развития до 2030 года, КФБ планирует превратить рынок ценных бумаг в мощный инструмент привлечения инвестиций и экономического роста.

В планах — запуск торгов валютными парами, производными инструментами и драгоценными металлами, расширение товарного сектора, а также внедрение современных онлайн-платформ и мобильных приложений. Особое внимание уделяется подготовке к IPO: уже в ближайшие годы появятся условия для первичных размещений акций, в том числе компаний с государственной долей.