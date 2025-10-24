10:20
Экономика

Стамбульская биржа увеличила долю участия в капитале Кыргызской фондовой биржи

Кыргызская фондовая биржа приняла участие в 64-й Генеральной ассамблее Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE), которая прошла в Стамбуле. Об этом сообщили в КФБ.

Отмечается, что также состоялись встречи с руководством Стамбульской биржи. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Заявлено, что Стамбульская биржа увеличила свою долю участия в капитале КФБ, что свидетельствует о растущем доверии и стратегическом партнерстве между финансовыми институтами двух стран.

Также достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии в сфере развития рынка драгоценных металлов, обсуждены вопросы сотрудничества по развитию торговли золотом и возможность подписания совместной дорожной карты в этом направлении.

Ассамблея WFE — ежегодная встреча крупнейших мировых бирж, объединяющая более 250 представителей из 90 стран.

Кыргызстан на мероприятии представляли председатель Совета директоров КФБ Талантбек Омуралиев и и.о. президента биржи Аида Чодулова.
